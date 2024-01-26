Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина*.

Об этом сообщается в материалах суда.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было удовлетворено 26 января.

Как сообщают РИА Новости и ТАСС, он заочно арестован по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооружённых сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России).

В октябре МВД России объявило Фейгина в розыск по уголовной статье.

* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.