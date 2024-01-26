RT: защита Блиновской подала апелляцию на решение отправить блогера в СИЗО

Защита блогера Елены Блиновской подала апелляцию на решение суда отправить её в СИЗО, сообщила RT адвокат блогера Наталья Сальникова.

Собеседница RT добавила, что Блиновская содержится в камере с другими обвиняемыми в экономических преступлениях — никаких особых условий у неё нет.

Жалоб на условия содержания блогер не высказывала, отметила Сальникова.



На вопрос RT, не просила ли она передать ей в СИЗО какие-либо личные вещи или книги, адвокат ответила: «Пока нет».

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом. Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.