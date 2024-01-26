На станции московского метро «Корниловская» остеклили фасады вестибюля

В Москве сообщили, что завершено витражное остекление фасадов северного вестибюля станции «Корниловская» на строящейся Троицкой линии метрополитена.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что общая площадь конструкций составила 430 кв. м, а вес каждой из них — от 400 до 700 кг.

Общая площадь отделочных работ в станционном комплексе превысила 50 тыс. кв. м.

Работы продолжаются. Специалисты трудятся над отделкой пассажирской зоны платформенного участка: монтируют алюминиевые панели и укладывают гранит на полу, а в южном вестибюле станции облицовывают стены мрамором.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.