RT в Telegram
Подпишись

На станции московского метро «Корниловская» остеклили фасады вестибюля

Короткая ссылка
В Москве сообщили, что завершено витражное остекление фасадов северного вестибюля станции «Корниловская» на строящейся Троицкой линии метрополитена.
На станции московского метро «Корниловская» остеклили фасады вестибюля
  • © mos.ru/Проектное решение

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что общая площадь конструкций составила 430 кв. м, а вес каждой из них — от 400 до 700 кг.

Общая площадь отделочных работ в станционном комплексе превысила 50 тыс. кв. м.

Работы продолжаются. Специалисты трудятся над отделкой пассажирской зоны платформенного участка: монтируют алюминиевые панели и укладывают гранит на полу, а в южном вестибюле станции облицовывают стены мрамором.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить