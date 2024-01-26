RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о ходе строительства вокзала Петровско-Разумовская в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжающемся строительстве московского городского вокзала Петровско-Разумовская. В настоящее время завершается реконструкция путепроводов через железнодорожные пути.
Собянин рассказал о ходе строительства вокзала Петровско-Разумовская в Москве

Об этом информирует сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Кроме того, специалисты продолжают возводить пассажирскую платформу и надземный вестибюль для МЦД-1.

Вокзал Петровско-Разумовская объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.

«В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга», — добавил Собянин.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить