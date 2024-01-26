Собянин рассказал о ходе строительства вокзала Петровско-Разумовская в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжающемся строительстве московского городского вокзала Петровско-Разумовская. В настоящее время завершается реконструкция путепроводов через железнодорожные пути.

Об этом информирует сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Кроме того, специалисты продолжают возводить пассажирскую платформу и надземный вестибюль для МЦД-1.

Вокзал Петровско-Разумовская объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.

«В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга», — добавил Собянин.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.