Собянин рассказал о ходе строительства вокзала Петровско-Разумовская в Москве
Об этом информирует сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Кроме того, специалисты продолжают возводить пассажирскую платформу и надземный вестибюль для МЦД-1.
Вокзал Петровско-Разумовская объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.
«В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга», — добавил Собянин.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.