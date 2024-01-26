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МЧС: в Приамурье при пожаре в доме погибли два человека, один пострадал

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Два человека погибли, один пострадал из-за пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области.

Об этом информирует прокуратура региона.

Отмечается, что возгорание частного дома произошло утром 26 января на улице Гагарина.

«В результате пожара погибли два человека, пострадавший мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами 23—25%», — сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело.

25 января цех по производству аэролодок загорелся в Емельяновском районе Красноярского края.

Кроме того, ранее на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошло возгорание.

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