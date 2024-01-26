МЧС: в Приамурье при пожаре в доме погибли два человека, один пострадал
Об этом информирует прокуратура региона.
Отмечается, что возгорание частного дома произошло утром 26 января на улице Гагарина.
«В результате пожара погибли два человека, пострадавший мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами 23—25%», — сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело.
25 января цех по производству аэролодок загорелся в Емельяновском районе Красноярского края.
Кроме того, ранее на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошло возгорание.