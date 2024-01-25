Преподаватель Абелюк высказалась о работах студентов с использованием ИИ
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«Это ничего не даст человеку, который пришёл учиться для того, чтобы потом состояться в профессии. Я вижу иногда работы студентов с использованием ИИ, они всегда плохие, их сразу видно», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, не исключено, что ИИ ещё не достиг того уровня, которого бы мог достичь.
«Например, если человек пишет какую-то рецензию на литературное или театральное произведение, используя ИИ, часто появляются персонажи, которых в этом произведении нет. Это выглядит смешно. В дипломе человек должен сказать что-то новое», — отметила Абелюк.
Она добавила, что в ВШЭ запрещено использование ИИ при написании работ студентами.
Ранее эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфёнова в беседе с РИАМО дала рекомендации студентам для успешного прохождения собеседования.