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На выставке «Россия» прошёл День открытых дверей МГИМО

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В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» состоялся День открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
На выставке «Россия» прошёл День открытых дверей МГИМО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.

Сотрудники и студенты вуза рассказали посетителям об образовательных программах МГИМО.

Институт и «Роснефть» разрабатывают совместные проекты в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, ведут научно-исследовательскую деятельность.

«Инвестиции компании в работу с молодёжью и развитие образовательных организаций-партнёров ежегодно составляют более 1 млрд рублей, за последние 5 лет — около 6 млрд рублей», — заявила директор кадров «Роснефти» Наталия Минчева.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.

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