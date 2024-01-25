На Ямале через онлайн-сервис выдали 641 разрешение на посещение заповедников
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.
С момента запуска сервиса на «Госуслугах» было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма на Ямале, отмечается в сообщении.
Благодаря онлайн-сервису срок выдачи разрешений сократился в два раза.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что пользователи проекта «Активный гражданин» смогли принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.