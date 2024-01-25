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На Ямале через онлайн-сервис выдали 641 разрешение на посещение заповедников

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Природные заповедники Ямала в 2023 году смогли посетить около 2000 туристов посредством онлайн-сервиса по выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
На Ямале через онлайн-сервис выдали 641 разрешение на посещение заповедников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

С момента запуска сервиса на «Госуслугах» было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма на Ямале, отмечается в сообщении.

Благодаря онлайн-сервису срок выдачи разрешений сократился в два раза.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пользователи проекта «Активный гражданин» смогли принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.

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