На Ямале через онлайн-сервис выдали 641 разрешение на посещение заповедников

Природные заповедники Ямала в 2023 году смогли посетить около 2000 туристов посредством онлайн-сервиса по выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

С момента запуска сервиса на «Госуслугах» было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма на Ямале, отмечается в сообщении.

Благодаря онлайн-сервису срок выдачи разрешений сократился в два раза.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пользователи проекта «Активный гражданин» смогли принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.