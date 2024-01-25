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В Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд

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Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что в Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд.
В Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд
  • Gettyimages.ru

Как отметила МЖД в Telegram, движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено.

«Сегодня в 14:25 на станции Волоколамск произошёл сход снегоочистительной машины. Пострадавших и угрозы экологии нет. На место направлены  восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что возможна задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны.

Ранее на Забайкальской железной дороге сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

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