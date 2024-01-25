В Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд
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Как отметила МЖД в Telegram, движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено.
«Сегодня в 14:25 на станции Волоколамск произошёл сход снегоочистительной машины. Пострадавших и угрозы экологии нет. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что возможна задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны.
Ранее на Забайкальской железной дороге сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.