Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что в Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд.

Как отметила МЖД в Telegram, движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено.

«Сегодня в 14:25 на станции Волоколамск произошёл сход снегоочистительной машины. Пострадавших и угрозы экологии нет. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что возможна задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны.

Ранее на Забайкальской железной дороге сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.