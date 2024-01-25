Участникам «Московского долголетия» стали доступны занятия в 20 вузах

Участники проекта «Московское долголетие» смогут посещать образовательные программы в 20 столичных вузах.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Сейчас различные образовательные направления «Московского долголетия» посещают около 110 тыс. человек», — прокомментировал замглавы Департамента труда и соцзащиты населения города Владимир Филиппов.

В новом семестре у пенсионеров появилась возможность посещать 20 университетов, включая МГУ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, поддержка семьи.