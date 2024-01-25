В Подмосковье выделят 20 тысяч бюджетных мест в вузах и колледжах в 2024 году

В Московской области по случаю Дня студента, 25 января, сообщили, что в регионе находится два подведомственных Министерству образования вуза и 37 ссузов, в которых обучаются свыше 80 тыс. человек.

Об этом информирует телеканал «360».

«В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2024—2025 новом учебном году будет предоставлено более 20 тыс. бюджетных мест», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что дети участников СВО могут поступить в вуз на бюджетное отделение в пределах отдельной квоты в размере 10%.

Ранее НСН со ссылкой на словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.