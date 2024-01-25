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Рослесхоз спрогнозировал сложную обстановку с пожарами в Приморье в 2024 году

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Заместитель главы Рослесхоза Михаил Козлов спрогнозировал сложную обстановку с лесными пожарами в Приморье в 2024 году.

По его словам, 2023 год на территории Приморского края был нехарактерным по горимости, пик пожаров был ближе к осени. Всего пожарами было пройдено 18,5 тыс. га площади в регионе. Как подчеркнул Козлов, это небольшая площадь для Приморского края относительно предыдущих периодов.

«Но повторяемость горимости мы оцениваем раз в пять лет, и в 2024 году регион подходит к пику горимости за пять лет, поэтому региону нужно сосредоточиться на организации весенней подготовки», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что, помимо Приморья, традиционно сложная пожарная обстановка ожидается в Еврейской автономной и Амурской областях.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что человеческий фактор остаётся главной причиной лесных пожаров в стране.

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