В центре Калининграда водитель ночью сбил двух девушек
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.
«Одна из пострадавших девушек госпитализирована, находится в состоянии комы. Вторая несовершеннолетняя направлена в операционную областной больницы», — сказала собеседница.
Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. При этом в МВД отметили, что тяжесть статьи может измениться в зависимости от состояния пострадавших.
Ранее рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. ДТП произошло на улице Беринга. По предварительным данным, пострадали пять человек. Водителя автобуса задержали.