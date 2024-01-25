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В центре Калининграда водитель ночью сбил двух девушек

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Водитель Audi ночью сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе на Ленинском проспекте в центре Калининграда.
В центре Калининграда водитель ночью сбил двух девушек
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Одна из пострадавших девушек госпитализирована, находится в состоянии комы. Вторая несовершеннолетняя направлена в операционную областной больницы», — сказала собеседница.

Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. При этом в МВД отметили, что тяжесть статьи может измениться в зависимости от состояния пострадавших.

Ранее рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. ДТП произошло на улице Беринга. По предварительным данным, пострадали пять человек. Водителя автобуса задержали.

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