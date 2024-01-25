Бастрыкин проконтролирует расследование дела об истязании девочки матерью
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СК России.
«В следственном управлении СК России по Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении жительницы Таштагола, подозреваемой в истязании полуторагодовалой дочери, которой она наносила удары различными предметами и удерживала в сундуке на протяжении нескольких десятков минут», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Якутии завели дело по факту истязания детей после проверки в школе-интернате.