Бастрыкин проконтролирует расследование дела об истязании девочки матерью

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о жестоком обращении матери с маленькой дочкой в Кемеровской области.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СК России.

«В следственном управлении СК России по Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении жительницы Таштагола, подозреваемой в истязании полуторагодовалой дочери, которой она наносила удары различными предметами и удерживала в сундуке на протяжении нескольких десятков минут», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Якутии завели дело по факту истязания детей после проверки в школе-интернате.