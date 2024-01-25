Автоэксперт Кадаков: камеры отследят водителей, мешающих пройти к трамваям
- РИА Новости
Нововведение вступает в силу с 1 марта, уточнил автоэксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Согласно новым правилам, водитель должен остановиться и пропустить пассажиров к месту остановки транспорта до того, как на транспортном средстве загорится надпись «Внимание, пассажир!», отметил Кадаков.
Нарушителей смогут отследить по камерам.
Кадаков посоветовал водителям при приближении трамвая к остановке прекратить движение.
«И не только пока идут пассажиры в трамвай и из трамвая, и не только до тех пор, пока не закроются двери трамвая, — нужно дождаться того момента, пока трамвай поедет», — добавил он.
Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах. По его словам, продукция, не соответствующая стандартам, может быть опасна для жизни и здоровья детей.