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Автоэксперт Кадаков: камеры отследят водителей, мешающих пройти к трамваям

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Автоэксперт Максим Кадаков напомнил, что водителей, которые препятствуют доступу пешеходов к трамвайным остановкам, теперь могут отследить по камерам и оштрафовать на сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.
Автоэксперт Кадаков: камеры отследят водителей, мешающих пройти к трамваям
  • РИА Новости

Нововведение вступает в силу с 1 марта, уточнил автоэксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Согласно новым правилам, водитель должен остановиться и пропустить пассажиров к месту остановки транспорта до того, как на транспортном средстве загорится надпись «Внимание, пассажир!», отметил Кадаков.

Нарушителей смогут отследить по камерам.

Кадаков посоветовал водителям при приближении трамвая к остановке прекратить движение.

«И не только пока идут пассажиры в трамвай и из трамвая, и не только до тех пор, пока не закроются двери трамвая, — нужно дождаться того момента, пока трамвай поедет», — добавил он.

Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах. По его словам, продукция, не соответствующая стандартам, может быть опасна для жизни и здоровья детей.

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