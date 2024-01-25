Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Карелии
Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
«В Пряжинском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ещё три человека, включая двоих детей, были доставлены в больницу.
Ранее рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. ДТП произошло на улице Беринга. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Водителя автобуса задержали.