В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки

Зюзинский суд Москвы арестовал замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках.

Об этом сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки.

Ранее Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения заместителю министра здравоохранения Подмосковья Александру Захарову, которого обвинили в получении взятки. Чиновника отправили в СИЗО.