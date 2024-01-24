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В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки

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Зюзинский суд Москвы арестовал замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках.
В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки.

Ранее Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения заместителю министра здравоохранения Подмосковья Александру Захарову, которого обвинили в получении взятки. Чиновника отправили в СИЗО.

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