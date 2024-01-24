В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки
- РИА Новости
Об этом сообщили в суде.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки.
Ранее Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения заместителю министра здравоохранения Подмосковья Александру Захарову, которого обвинили в получении взятки. Чиновника отправили в СИЗО.