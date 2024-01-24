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Минобороны: на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных ВСУ

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RT
Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.
Минобороны: на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По информации ведомства, самолёт потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полёта.

Отмечается, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа самолёта и три сопровождающих.

По информации источника RT, военно-транспортный самолёт упал в Корочанском районе Белгородской области.

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