Минобороны: на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных ВСУ

Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.

По информации ведомства, самолёт потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полёта.

Отмечается, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа самолёта и три сопровождающих.

По информации источника RT, военно-транспортный самолёт упал в Корочанском районе Белгородской области.