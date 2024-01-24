Мэр Орла: в многоэтажных домах выбило стёкла после атаки беспилотников ВСУ

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в нескольких многоэтажных домах города выбило стёкла после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — говорится в сообщении.

Парахин добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было обезврежено несколько БПЛА.

Позже в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.