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Мэр Орла: в многоэтажных домах выбило стёкла после атаки беспилотников ВСУ

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Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в нескольких многоэтажных домах города выбило стёкла после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины.
Мэр Орла: в многоэтажных домах выбило стёкла после атаки беспилотников ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — говорится в сообщении.

Парахин добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было обезврежено несколько БПЛА.

Позже в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.

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