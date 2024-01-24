Мэр Орла: в многоэтажных домах выбило стёкла после атаки беспилотников ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — говорится в сообщении.
Парахин добавил, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было обезврежено несколько БПЛА.
Позже в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.