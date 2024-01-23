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Жительницу Петербурга осудили за нападение на росгвардейца в клубе

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Напавшую на росгвардейца в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге Наталью Артёмову осудили на один год условно.
Жительницу Петербурга осудили за нападение на росгвардейца в клубе
  • Gettyimages.ru
  • © artisteer

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), обвиняемого в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской).

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