Жительницу Петербурга осудили за нападение на росгвардейца в клубе
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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), обвиняемого в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской).