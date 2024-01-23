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Транспортная реформа в Ленобласти затронет 90 автобусных маршрутов

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В Ленинградской области транспортная реформа начнётся 1 февраля, заявил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.
Транспортная реформа в Ленобласти затронет 90 автобусных маршрутов
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Изменения затронут 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов.

«Задача транспортной реформы — абсолютно новый подвижной состав, то есть замена всего подвижного состава на новый. Каждый из перевозчиков самостоятельно проведёт диалог с заводами-изготовителями», — сказал Присяжнюк.

Все автобусы должны быть закуплены и поставлены на линии до начала 2025 года.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.

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