Комплекс по переработке ТКО построят в Хакасии
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Детали проекта обсудили гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава республики Валентин Коновалов и председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол, передаёт телеканал «360».
«Согласно дорожной карте, вскоре будем подавать вместе с регионом частную концессионную инициативу», — прокомментировал Буцаев.
Концессионное соглашение планируется подписать в июне 2024 года.
Ожидается, что разработкой проектно-сметной документации займётся РЭО.
Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.