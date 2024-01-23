Комплекс по переработке ТКО построят в Хакасии

В Хакасии планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса с мощностью обработки ТКО 155 тыс. т в год и 62 тыс. т утилизации. Стоимость предприятия оценили в 3,6 млрд рублей.

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Детали проекта обсудили гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава республики Валентин Коновалов и председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол, передаёт телеканал «360». «Согласно дорожной карте, вскоре будем подавать вместе с регионом частную концессионную инициативу», — прокомментировал Буцаев. Концессионное соглашение планируется подписать в июне 2024 года. Ожидается, что разработкой проектно-сметной документации займётся РЭО. Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.