Путин поручит проработать идею об общероссийском родительском комитете

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов в рамках международной выставки-форума «Россия» заявил, что поручит проработать идею создания общероссийского родительского комитета.

С соответствующим предложением к главе государства обратилась семья Каретниковых.

«Организовать несложно, но я скажу министру, он всё сделает сразу, быстро», — отметил Путин.

По его словам, надо понять, что будет делать общероссийский родительский комитет.

Путин отметил, что «сама по себе идея звучит красиво». Он добавил, что поддерживает такое предложение и считает, что «это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом».

23 января президент принимает участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные — любимые». Глава государства проводит встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». RT ведёт прямую трансляцию.

В ноябре глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах создадут спецкомиссии для решения вопросов, связанных с защитой авторитета учителей.