Волонтёр сообщил, что в ДНР на свалке нашли партию гумпомощи для бойцов
- Gettyimages.ru
В беседе с 161.RU Закутний рассказал, что остановился в этом населённом пункте, когда возвращался из Донбасса.
«Остановились чаю попить в Амвросиевке. Тогда к машине подошёл местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится», — сказал мужчина.
По словам дальнобойщика, на свалке «всё раскатано было бульдозером и трактором».
Официальных комментариев администрации издание не приводит. Как отметил сам Закутний, информацию уже отправили в приёмную СК России.