Волонтёр сообщил, что в ДНР на свалке нашли партию гумпомощи для бойцов

Волонтёр Александр Закутний сообщил об обнаружении партии гуманитарной помощи для военных на свалке в Амвросиевке — городе у границы ДНР с Ростовской областью. По его словам, среди мусора были самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма для российских военных.

В беседе с 161.RU Закутний рассказал, что остановился в этом населённом пункте, когда возвращался из Донбасса.

«Остановились чаю попить в Амвросиевке. Тогда к машине подошёл местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится», — сказал мужчина.

По словам дальнобойщика, на свалке «всё раскатано было бульдозером и трактором».

Официальных комментариев администрации издание не приводит. Как отметил сам Закутний, информацию уже отправили в приёмную СК России.