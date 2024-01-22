Депутат Луговой: ГП признала «Антивоенный комитет» нежелательной организацией
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом он написал в Telegram.
«Антивоенный комитет России» признан Генпрокуратурой нежелательной организацией по моему запросу», — говорится в сообщении.
Как рассказал Луговой, комитет, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России, создал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* в феврале 2022 года.
Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis* в реестр нежелательных организаций.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
** Внесена в список нежелательных организаций по решению Минюста от 28.11.2023.