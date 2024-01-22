Депутат Луговой: ГП признала «Антивоенный комитет» нежелательной организацией

Депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил, что Генеральная прокуратура признала «Антивоенный комитет России» нежелательной на территории России организацией по его запросу.

Об этом он написал в Telegram.

«Антивоенный комитет России» признан Генпрокуратурой нежелательной организацией по моему запросу», — говорится в сообщении.

Как рассказал Луговой, комитет, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России, создал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* в феврале 2022 года.

Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis* в реестр нежелательных организаций.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Внесена в список нежелательных организаций по решению Минюста от 28.11.2023.