Новый корпус ТюмГУ откроют в 2024 году

Новый корпус Тюменского государственного университета (ТюмГУ) откроют в 2024 году. Вопросы строительства здания глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудил с губернатором региона Александром Моором.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал федерального ведомства.

«Новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы», — отмечается в сообщении.

Строительство ведётся за счёт федеральных и региональных средств.

В новом корпусе будет 60 аудиторий, 14 компьютерных классов, зоны коворкинга.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.