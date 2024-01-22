РБК: правительственная комиссия одобрила идею регулирования «сиротской» музыки
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Издание ссылается на отзыв правительства на законопроект.
Как отмечает РБК, сфера использования «сиротских» произведений законодательством не регулируется, а поправки о выдаче лицензии на использование такого контента через уполномоченную организацию внесли в Госдуму в июле 2023 года.
Некоторые представители медиаотрасли выразили опасения из-за такой инициативы и обращали внимание на то, что текущие формулировки позволят признать «сиротским» контент ушедших западных правообладателей.