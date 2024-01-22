РБК: правительственная комиссия одобрила идею регулирования «сиротской» музыки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Гражданский кодекс, направленные на регулирование использования «сиротских» произведений, то есть музыки, фотографий или книг, автор или правообладатель которых неизвестны или не выходят на связь, сообщает РБК.

Издание ссылается на отзыв правительства на законопроект.

Как отмечает РБК, сфера использования «сиротских» произведений законодательством не регулируется, а поправки о выдаче лицензии на использование такого контента через уполномоченную организацию внесли в Госдуму в июле 2023 года.

Некоторые представители медиаотрасли выразили опасения из-за такой инициативы и обращали внимание на то, что текущие формулировки позволят признать «сиротским» контент ушедших западных правообладателей.