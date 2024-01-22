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РБК: правительственная комиссия одобрила идею регулирования «сиротской» музыки

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Гражданский кодекс, направленные на регулирование использования «сиротских» произведений, то есть музыки, фотографий или книг, автор или правообладатель которых неизвестны или не выходят на связь, сообщает РБК.
РБК: правительственная комиссия одобрила идею регулирования «сиротской» музыки
  • Gettyimages.ru
  • © Tippapatt

Издание ссылается на отзыв правительства на законопроект.

Как отмечает РБК, сфера использования «сиротских» произведений законодательством не регулируется, а поправки о выдаче лицензии на использование такого контента через уполномоченную организацию внесли в Госдуму в июле 2023 года.

Некоторые представители медиаотрасли выразили опасения из-за такой инициативы и обращали внимание на то, что текущие формулировки позволят признать «сиротским» контент ушедших западных правообладателей.

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