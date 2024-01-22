RT в Telegram
Подпишись

В жилых домах Москвы заменили 3800 лифтов в 2023 году

Короткая ссылка
В жилых домах Москвы заменили более 3,8 тыс. лифтов в рамках программы капитального ремонта в 2023 году.
В жилых домах Москвы заменили 3800 лифтов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тыс. лифтов, больше всего — в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Он отметил, что в 2011—2023 годах в городе заменили более 45,2 тыс. лифтов.

Ранее сообщалось, что дом 1962 года постройки отремонтировали в московском районе Коптево в рамках капитального ремонта жилого фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить