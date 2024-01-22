В жилых домах Москвы заменили 3800 лифтов в 2023 году

В жилых домах Москвы заменили более 3,8 тыс. лифтов в рамках программы капитального ремонта в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тыс. лифтов, больше всего — в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Он отметил, что в 2011—2023 годах в городе заменили более 45,2 тыс. лифтов.

Ранее сообщалось, что дом 1962 года постройки отремонтировали в московском районе Коптево в рамках капитального ремонта жилого фонда.