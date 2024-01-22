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МИД России: назрела необходимость переосмысления консульского учёта россиян

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В консульском департаменте Министерства иностранных дел России заявили, что к настоящему моменту назрела необходимость переосмыслить консульский учёт российских граждан, проживающих за рубежом.
МИД России: назрела необходимость переосмысления консульского учёта россиян
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

Ранее РИА Новости со ссылкой на план по реализации концепции государственной миграционной политики сообщило, что в России введут консульский учёт российских граждан, которые проживают за рубежом.

Планируется определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации».

Как отметили в ведомстве, консульский учёт изначально рассматривался в качестве инструмента, необходимого для обеспечения прав и безопасности россиян, находящихся за рубежом.

«К настоящему времени назрела очевидная необходимость его (учёта. — RT) переосмысления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что консульский учёт необходимо адаптировать к потребностям современного социально-экономического и демографического развития России.

Ранее сообщалось, что идеи по усилению ответственности для иностранцев за нарушение российского законодательства представят к марту 2024 года. Их формулировкой займутся МВД и ФСБ.

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