МИД России: назрела необходимость переосмысления консульского учёта россиян
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
Ранее РИА Новости со ссылкой на план по реализации концепции государственной миграционной политики сообщило, что в России введут консульский учёт российских граждан, которые проживают за рубежом.
Планируется определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации».
Как отметили в ведомстве, консульский учёт изначально рассматривался в качестве инструмента, необходимого для обеспечения прав и безопасности россиян, находящихся за рубежом.
«К настоящему времени назрела очевидная необходимость его (учёта. — RT) переосмысления», — говорится в заявлении.
Отмечается, что консульский учёт необходимо адаптировать к потребностям современного социально-экономического и демографического развития России.
Ранее сообщалось, что идеи по усилению ответственности для иностранцев за нарушение российского законодательства представят к марту 2024 года. Их формулировкой займутся МВД и ФСБ.