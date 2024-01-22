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Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

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Более 40% жителей района Метрогородок смогут переехать в новое жильё по программе реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

На данный момент 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе.

В целом новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тыс. жителей.

Кроме того, на ТЭЦ-23 проходит большая модернизация производственных мощностей и замена оборудования. Также продолжаются работы в рамках программы «Мой район».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО.

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