Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Более 40% жителей района Метрогородок смогут переехать в новое жильё по программе реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

На данный момент 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе.

В целом новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тыс. жителей.

Кроме того, на ТЭЦ-23 проходит большая модернизация производственных мощностей и замена оборудования. Также продолжаются работы в рамках программы «Мой район».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО.