Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
На данный момент 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе.
В целом новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тыс. жителей.
Кроме того, на ТЭЦ-23 проходит большая модернизация производственных мощностей и замена оборудования. Также продолжаются работы в рамках программы «Мой район».
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО.