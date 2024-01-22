Собянин: число КРТ в Москве увеличилось до 228 в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2023 году число проектов комплексного развития территорий (КРТ) увеличилось до 228.

Об этом информирует НСН со ссылкой на его Telegram-канал.

Общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет около 2,7 тыс. га, отметил мэр. По его словам, эти территории застраиваются, чтобы стать комфортными для жизни москвичей.

За счёт реализации проектов КРТ в городе появится дополнительно не менее 675 тыс. рабочих мест, уточнил Собянин.

По его словам, в столице планируется построить свыше 23 млн кв. м жилья, в том числе не менее 5,2 млн — в рамках программы реновации, а также для других нужд.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Выхино в ЮВАО общей площадью 7,31 га.