СК Свердловской области: смерть девочки в Первоуральске не была насильственной

Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга заявил, что, по предварительным данным, смерть пятимесячной девочки в Первоуральске не является насильственной и носит естественный характер.

Однако следователи всё равно проводят проверку, сообщил он в разговоре с URA.RU.

По его словам, для определения точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Проведён осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей», — заявил Шульга.

Кроме того, следователи изучат материалы о семье и медицинскую документацию. По итогам поверки будет принято процессуальное решение.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что комиссия по делам несовершеннолетних проведёт проверку семьи, в которой скончалась девочка.