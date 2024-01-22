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СК Свердловской области: смерть девочки в Первоуральске не была насильственной

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Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга заявил, что, по предварительным данным, смерть пятимесячной девочки в Первоуральске не является насильственной и носит естественный характер.
СК Свердловской области: смерть девочки в Первоуральске не была насильственной
  • РИА Новости

Однако следователи всё равно проводят проверку, сообщил он в разговоре с URA.RU.

По его словам, для определения точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Проведён осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей», — заявил Шульга.

Кроме того, следователи изучат материалы о семье и медицинскую документацию. По итогам поверки будет принято процессуальное решение.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что комиссия по делам несовершеннолетних проведёт проверку семьи, в которой скончалась девочка.

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