СК Свердловской области: смерть девочки в Первоуральске не была насильственной
- РИА Новости
Однако следователи всё равно проводят проверку, сообщил он в разговоре с URA.RU.
По его словам, для определения точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
«Проведён осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей», — заявил Шульга.
Кроме того, следователи изучат материалы о семье и медицинскую документацию. По итогам поверки будет принято процессуальное решение.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что комиссия по делам несовершеннолетних проведёт проверку семьи, в которой скончалась девочка.