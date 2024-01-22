В Челябинске завершили снос аварийных построек

В Челябинске завершились работы по сносу построек, которые находились в аварийном состоянии.

Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская, передаёт URA.RU.

Она сообщила, что были снесены нежилые здания на улицах Пушкина и Красноармейской, а также демонтированы многоквартирные расселённые дома по улицам Новороссийской и Верхоянской.

«В настоящее время Комитет по имуществу эти работы принимает», — добавила Рыльская.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.