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В Челябинске завершили снос аварийных построек

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В Челябинске завершились работы по сносу построек, которые находились в аварийном состоянии.
В Челябинске завершили снос аварийных построек
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская, передаёт URA.RU.

Она сообщила, что были снесены нежилые здания на улицах Пушкина и Красноармейской, а также демонтированы многоквартирные расселённые дома по улицам Новороссийской и Верхоянской.

«В настоящее время Комитет по имуществу эти работы принимает», — добавила Рыльская.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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