В ЯНАО реализуют пять социально значимых проектов

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) социально значимые проекты, победившие в Х конкурсе «Формула хороших дел», будут реализованы.

Об этом сообщает URA.RU.

«Пять проектов ноябрьских общественников и учреждений будут реализованы при поддержке компании СИБУР в этом году», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

В частности, будут созданы инклюзивные профориентационные мастерские «BEZграничные возможности». Кроме того, в театре поставят спектакль для слабовидящих, а в ресурсном центре добровольчества «Кадет» проведут открытые уроки истории.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.