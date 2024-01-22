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В ЯНАО реализуют пять социально значимых проектов

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В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) социально значимые проекты, победившие в Х конкурсе «Формула хороших дел», будут реализованы.
В ЯНАО реализуют пять социально значимых проектов
  • РИА Новости
  • © Владимир Чистяков

Об этом сообщает URA.RU.

«Пять проектов ноябрьских общественников и учреждений будут реализованы при поддержке компании СИБУР в этом году», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

В частности, будут созданы инклюзивные профориентационные мастерские «BEZграничные возможности». Кроме того, в театре поставят спектакль для слабовидящих, а в ресурсном центре добровольчества «Кадет» проведут открытые уроки истории.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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