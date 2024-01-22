В ЯНАО реализуют пять социально значимых проектов
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Об этом сообщает URA.RU.
«Пять проектов ноябрьских общественников и учреждений будут реализованы при поддержке компании СИБУР в этом году», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.
В частности, будут созданы инклюзивные профориентационные мастерские «BEZграничные возможности». Кроме того, в театре поставят спектакль для слабовидящих, а в ресурсном центре добровольчества «Кадет» проведут открытые уроки истории.
Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.