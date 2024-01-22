Глава Татарстана Минниханов обсудил с эмиром Катара вопросы сотрудничества

Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Татарстан.

«Ваша страна — важный и надёжный партнёр России в регионе Ближнего Востока. На своём уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

В свою очередь, эмир подтвердил заинтересованность Катара в укреплении экономических связей с Россией, в частности с Татарстаном. Кроме прочего, он предложил развивать сотрудничество в области девелопмента.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.