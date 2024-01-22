Дептранс: в Москве расширяется зона действия платных парковок

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы анонсировали расширение зоны платных парковок в столице.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.

Так, с 22 января в зону платной уличной парковки внесено 50 участков улиц в Басманном, Мещанском, Савёловском, Измайловском районах, а также в районах Аэропорт, Соколиная Гора и других.

С 22 февраля будет добавлен ещё 31 участок: в Хорошёвском, Беговом и Головинском районах, в Северном Чертанове, Марьиной Роще, в Крылатском, Перове, Новогирееве.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.