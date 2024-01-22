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Автоэксперт Носко: иногда после смены масла требуется промывка двигателя

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Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал, нужно ли промывать двигатель после замены моторного масла.
Автоэксперт Носко: иногда после смены масла требуется промывка двигателя
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

После заливки современных качественных синтетических масел дополнительная промывка мотора не требуется, поделился он в разговоре с «Российской газетой».

Прочищать двигатель имеет смысл при замене минерального моторного масла на полусинтетическое или синтетическое, так как от первого вида масла остаётся тягучая плёнка, способная снизить рабочие свойства «синтетики», объяснил Носко.

«Также промывка нужна после любого ремонта двигателя или после покупки автомобиля с пробегом без информации о залитом моторном масле», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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