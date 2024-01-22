Автоэксперт Носко: иногда после смены масла требуется промывка двигателя

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал, нужно ли промывать двигатель после замены моторного масла.

После заливки современных качественных синтетических масел дополнительная промывка мотора не требуется, поделился он в разговоре с «Российской газетой».

Прочищать двигатель имеет смысл при замене минерального моторного масла на полусинтетическое или синтетическое, так как от первого вида масла остаётся тягучая плёнка, способная снизить рабочие свойства «синтетики», объяснил Носко.

«Также промывка нужна после любого ремонта двигателя или после покупки автомобиля с пробегом без информации о залитом моторном масле», — добавил эксперт.

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