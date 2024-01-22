Температурный режим в поездах серой ветки метро Москвы смогут менять по запросу
- РИА Новости
В поездах серой ветки появилось свыше 700 стикеров с QR-кодом, который ведёт на форму обратной связи, передаёт НТВ.
С её помощью пассажиры могут обращаться к сотрудникам подземки с просьбой изменить температуру в вагоне.
«Это позволит службам метрополитена быстрее реагировать и ещё качественнее настраивать климат внутри составов», — прокомментировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.