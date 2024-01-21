Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. После этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

По предварительным данным, российские средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над акваторией города.