В Петербурге произошёл пожар в автосервисе на площади 250 квадратных метров

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что в Пушкинском районе города произошло возгорание в автосервисе на площади 250 кв. м.

«20 января в 16:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 61. В одноэтажном здании автосервиса размером 10 на 25 м происходит горение по всей площади», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент нет сведений о пострадавших или погибших. При этом пожару уже присвоили дополнительный номер 1-БИС.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее сообщалось о горевшем на Сахалине приюте для животных, из которого спасли 304 собаки и 55 кошек.