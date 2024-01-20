В Петербурге произошёл пожар в автосервисе на площади 250 квадратных метров
- РИА Новости
«20 января в 16:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 61. В одноэтажном здании автосервиса размером 10 на 25 м происходит горение по всей площади», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что в настоящий момент нет сведений о пострадавших или погибших. При этом пожару уже присвоили дополнительный номер 1-БИС.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава.
Ранее сообщалось о горевшем на Сахалине приюте для животных, из которого спасли 304 собаки и 55 кошек.