МЧС России предложило приспособить для укрытия населения близлежащие помещения
В сообщении отмечается, что речь идёт о проекте постановления кабмина «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
«Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — отметил собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что укрытия в заглублённых помещениях, расположенных неподалёку от мест проживания людей, — это наиболее эффективный и безальтернативный способ их защиты.
Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявленной в Курске ракетной опасности. Позднее её отменили.