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МЧС России предложило приспособить для укрытия населения близлежащие помещения

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Проект постановления правительства, предусматривающего приспособление для укрытия населения близлежащих помещений, подготовило МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что речь идёт о проекте постановления кабмина «О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

«Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — отметил собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что укрытия в заглублённых помещениях, расположенных неподалёку от мест проживания людей, — это наиболее эффективный и безальтернативный способ их защиты.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявленной в Курске ракетной опасности. Позднее её отменили.

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