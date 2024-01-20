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Число жертв взрыва газа в частном доме в Махачкале увеличилось до пяти

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Житель Махачкалы, госпитализированный после взрыва в частном доме, скончался в медицинском учреждении. Таким образом, число жертв трагедии выросло до пяти человек. Трое из них — дети. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице Дагестана.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале медучреждения, говорится, что погибший мужчина, а также его супруга и трое детей были доставлены в реанимацию ожогового центра больницы в крайне тяжёлом состоянии.

«Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что дом в Махачкале, где взорвался газ, самовольно подключили к газовым сетям шлангом.

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