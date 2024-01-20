Число жертв взрыва газа в частном доме в Махачкале увеличилось до пяти
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале медучреждения, говорится, что погибший мужчина, а также его супруга и трое детей были доставлены в реанимацию ожогового центра больницы в крайне тяжёлом состоянии.
«Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что дом в Махачкале, где взорвался газ, самовольно подключили к газовым сетям шлангом.