Решетников: поток туристов на Северный Кавказ вырос на 55% в 2023 году

В регионах Северного Кавказа за 11 месяцев 2023 года отдохнули 2,5 млн человек, число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, этому способствует активное развитие инфраструктуры по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» и МСП.

Встреча Решетникова с главами субъектов СКФО прошла на горнолыжном курорте «Архыз».

«По итогам 11 месяцев прошлого года отдохнули 2,5 млн человек, по данным Росстата. То есть турпоток вырос более чем на половину к 2022 году, плюс 55%, это темпы роста существенно выше общероссийских», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Ялту посетили 110 тыс. туристов в новогодние каникулы.