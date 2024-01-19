Решетников: поток туристов на Северный Кавказ вырос на 55% в 2023 году
- РИА Новости
По его словам, этому способствует активное развитие инфраструктуры по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» и МСП.
Встреча Решетникова с главами субъектов СКФО прошла на горнолыжном курорте «Архыз».
«По итогам 11 месяцев прошлого года отдохнули 2,5 млн человек, по данным Росстата. То есть турпоток вырос более чем на половину к 2022 году, плюс 55%, это темпы роста существенно выше общероссийских», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что Ялту посетили 110 тыс. туристов в новогодние каникулы.