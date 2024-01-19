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В Петербурге направят 552 млн рублей на развитие ОЭЗ в Шушарах

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Из городского бюджета Санкт-Петербурга выделили 552,1 млн рублей на развитие особой экономической зоны (ОЭЗ), расположенной в Шушарах.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова.

Средства направят на проектирование и обновление инфраструктуры площадки.

Строительство объектов ОЭЗ должно начаться в 2024 году.

«Возможность подключения к точкам присоединения к сетям — ключевое преимущество, которое получают резиденты ОЭЗ, инвестирующие в промышленные проекты сегодня», — отметил Поляков.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.

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