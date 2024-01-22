В Первоуральске прокуратура проводит проверку из-за смерти младенца в кроватке

В Первоуральске пятимесячная девочка умерла в кроватке.

Как пишут «Известия», региональная прокуратура проводит проверку по данному факту.

«Так как длительное время ребёнок плакал, отец ребёнка укрыл его одеялом, после чего ребёнок перестал плакать», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, когда мать подошла проверить ребёнка, он был мёртв.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых рассказал URA.RU, что родители девочки заметили, что та задохнулась в кроватке, лишь спустя пять — десять часов после её смерти.

«Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лёжа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от пяти до десяти часов на момент обнаружения», — сказал он.

По его словам, мать ребёнка — 26-летняя продавец местного магазина, отец — 36-летний разнорабочий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.