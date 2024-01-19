Главу челябинского отделения ПФР приговорили к 16 годам колонии за коррупцию

Суд приговорил главу челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима за действия коррупционного характера и злоупотребление должностными полномочиями.

Также начальнику АХЧ того же отделения Рудольфу Зайцеву суд назначил наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима, передаёт URA.RU из зала суда.

В качестве дополнительного наказания фигуранты должны будут выплатить штрафы в размере 400 млн и 139 млн рублей.

Чернобровина задержали в июле 2021 года. Зайцев, уже отбывавший срок в колонии, дал на него показания. По версии следствия, чиновники получали взятки от директоров охранных фирм за контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей.

В декабре следователи предъявили начальнику главного управления МЧС по Самарской области Олегу Бойко обвинение в получении взятки в особо крупном размере.