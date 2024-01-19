В Москве обновили 85 зданий городских театров за десять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за десять лет в рамках национального проекта «Культура» в столице обновили 85 зданий 40 городских театров.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на персональный сайт мэра.

Как сказал Собянин, это составляет 70% от их общего числа.

Также он отметил, что до 2030 года ремонтно-реставрационные работы планируется завершить во всех театрах, где в этом есть необходимость.

По словам мэра, столичные театральные площадки не уступают самым известным сценам мира в техническом оснащении.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО.