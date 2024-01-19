Собянин: москвичи высоко оценили работу сервисов столичного метро в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство пассажиров высоко оценили качество сервисов метрополитена столицы в 2023 году.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на его Telegram-канал.

В проекты мосметро входят: Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки «Живое общение», «Музыка в метро» и «Книги в метро».

Также, по словам Собянина, особое внимание в московском метро уделяют безопасности и комфорту пассажиров во время поездок.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.