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Продюсер: комик Гудков вернулся в Россию для решения налоговых вопросов

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Комик Александр Гудков вернулся в Россию, чтобы решить имущественные или налоговые вопросы, сообщил продюсер Павел Рудченко.
Продюсер: комик Гудков вернулся в Россию для решения налоговых вопросов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет kp.ru.

«40-летний юморист Александр Гудков вернулся в Россию», — пишет издание.

В интернете появился снимок артиста, сделанный в аэропорту Шереметьево.

По словам Рудченко, визит Гудкова может быть связан с имущественными, налоговыми или миграционными вопросами.

В августе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить Гудкова на предмет финансирования ВСУ и признать иноагентом.

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