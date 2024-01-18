Продюсер: комик Гудков вернулся в Россию для решения налоговых вопросов
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Об этом пишет kp.ru.
«40-летний юморист Александр Гудков вернулся в Россию», — пишет издание.
В интернете появился снимок артиста, сделанный в аэропорту Шереметьево.
По словам Рудченко, визит Гудкова может быть связан с имущественными, налоговыми или миграционными вопросами.
В августе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить Гудкова на предмет финансирования ВСУ и признать иноагентом.