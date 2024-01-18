В Алтуфьевском районе построят три жилых корпуса по программе реновации

В Алтуфьевском районе Москвы построят три жилых корпуса по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«В настоящее время ведутся монтаж монолитных конструкций, кладка стен и перегородок, а также монтаж оконных блоков и фасадные работы», — сказал Загрутдинов.

Проект предусматривает 1373 квартиры, он позволит расселить 15 старых домов. Новое жильё получат 2,7 тыс. горожан.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.